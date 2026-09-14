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Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL)

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Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 1
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 2
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 3
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 4
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 5
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 6
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 7
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 8
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 9
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 10
Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 1
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 2
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 3
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 4
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 5
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 6
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 7
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 8
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 9
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 10
  • Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727662
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
41x119x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
152

Описание товара Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL)

Мышь беспроводная Xiaomi Wireless Mouse 3 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.



Теги товара: С bluetooth, Розовые

Отзывы о товаре Мышь Xiaomi Wireless Mouse 3 розовый (BHR8911GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
41x119x64
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Xiaomi Wireless Mouse 3 точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.


Теги товара: С bluetooth, Розовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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