Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB
A4TECH представляет проводную лазерную мышь, идеально подходящую как для офисной работы, так и для геймеров. Эргономичный дизайн и классический черный цвет корпуса делают устройство стильным и универсальным аксессуаром для любого рабочего места или игрового пространства. Мышь оснащена высокоточным лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, обеспечивая мгновенный отклик и высокую точность в управлении. Это делает её идеальным инструментом для выполнения как повседневных задач, так и для интенсивных игровых сессий, где требуется максимальная четкость и быстрота движений. Провод длиной 1.8 метра обеспечивает свободу перемещения и позволяет удобно расположить мышь на рабочем столе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную связь с ПК без задержек и разрывов сигнала. С весом 153 г, мышь обеспечивает комфортное использование даже при длительных игровых или рабочих сессиях, минимизируя усталость руки. Надежность и качество бренда A4TECH делают эту модель отличным выбором для пользователей, ищущих надежное и производительное решение для своей компьютерной системы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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