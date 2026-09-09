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Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 680 руб.  2 985 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155615
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
74x42x127
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, кг.
9.8

Описание товара Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB

A4TECH представляет проводную лазерную мышь, идеально подходящую как для офисной работы, так и для геймеров. Эргономичный дизайн и классический черный цвет корпуса делают устройство стильным и универсальным аксессуаром для любого рабочего места или игрового пространства. Мышь оснащена высокоточным лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, обеспечивая мгновенный отклик и высокую точность в управлении. Это делает её идеальным инструментом для выполнения как повседневных задач, так и для интенсивных игровых сессий, где требуется максимальная четкость и быстрота движений. Провод длиной 1.8 метра обеспечивает свободу перемещения и позволяет удобно расположить мышь на рабочем столе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную связь с ПК без задержек и разрывов сигнала. С весом 153 г, мышь обеспечивает комфортное использование даже при длительных игровых или рабочих сессиях, минимизируя усталость руки. Надежность и качество бренда A4TECH делают эту модель отличным выбором для пользователей, ищущих надежное и производительное решение для своей компьютерной системы.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody A7 Blazing Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
74x42x127
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет проводную лазерную мышь, идеально подходящую как для офисной работы, так и для геймеров. Эргономичный дизайн и классический черный цвет корпуса делают устройство стильным и универсальным аксессуаром для любого рабочего места или игрового пространства. Мышь оснащена высокоточным лазерным сенсором с разрешением 4000 dpi, обеспечивая мгновенный отклик и высокую точность в управлении. Это делает её идеальным инструментом для выполнения как повседневных задач, так и для интенсивных игровых сессий, где требуется максимальная четкость и быстрота движений. Провод длиной 1.8 метра обеспечивает свободу перемещения и позволяет удобно расположить мышь на рабочем столе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную связь с ПК без задержек и разрывов сигнала. С весом 153 г, мышь обеспечивает комфортное использование даже при длительных игровых или рабочих сессиях, минимизируя усталость руки. Надежность и качество бренда A4TECH делают эту модель отличным выбором для пользователей, ищущих надежное и производительное решение для своей компьютерной системы.
Самовывоз
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Отзывы


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