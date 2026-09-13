Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Wireless M240 White (910-007079)
Мышь Logitech — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное устройство для работы за ПК. Благодаря универсальному дизайну, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфорт и удобство при длительном использовании. Эта беспроводная мышь подключается к компьютеру через интерфейс Bluetooth и имеет радиус действия до 10 метров, что позволяет работать без ограничений. Стильный белый цвет устройства органично впишется в любое рабочее пространство, а наличие бесшумных кнопок обеспечивает тихую работу, что особенно ценно для поздних сессий или общих рабочих пространств. Мышь оборудована современным оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавное перемещение курсора. Она питается от одной батарейки типа AA, что делает ее практичной и легко пополняемой. Logitech продолжает радовать своих пользователей надежностью и качеством продукции, и эта мышь — отличный тому пример.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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