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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653775
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Описание товара Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10)
ROG Harpe Ace Aim Lab Edition — это ультралёгкая беспроводная игровая мышь весом 54 грамма. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36 000 DPI, беспроводной технологией ROG SpeedNova и тремя интерфейсами подключения. Мышь оборудована микропереключателями ROG и пятью программируемыми кнопками. Также предусмотрена возможность оптимизации настроек с помощью Aim Lab Settings Optimizer.
Эта мышь прошла тщательное тестирование с участием ведущих киберспортсменов, что позволило создать продукт, идеально подходящий для их нужд и требований.
Приложение Aim Lab Settings Optimizer анализирует игровые данные и предлагает оптимальные настройки для улучшения производительности.
Мышь имеет невероятно легкий вес в 54 грамма благодаря использованию передовых инженерных решений и инновационных материалов.
Новый оптический сенсор ROG AimPoint обеспечивает высочайшую точность с разрешением 36000 точек на дюйм и минимальным отклонением менее 1%.
Мышь поддерживает три типа подключения: проводное USB, радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно.
Технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное беспроводное подключение с низкой задержкой и оптимизированным энергопотреблением при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц.
Основные параметры мыши можно легко настроить, нажимая на кнопки в определенных комбинациях.
Микропереключатели ROG обеспечивают стабильное усилие нажатия и долгий срок службы до 70 миллионов щелчков.
Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и добавляет стильный вид устройству.
Мышь оснащена кабелем ROG Paracord и тефлоновыми ножками для плавного и легкого скольжения.
ROG Harpe Ace Aim Lab Edition — это ультралёгкая беспроводная игровая мышь весом 54 грамма. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36 000 DPI, беспроводной технологией ROG SpeedNova и тремя интерфейсами подключения. Мышь оборудована микропереключателями ROG и пятью программируемыми кнопками. Также предусмотрена возможность оптимизации настроек с помощью Aim Lab Settings Optimizer.
Эта мышь прошла тщательное тестирование с участием ведущих киберспортсменов, что позволило создать продукт, идеально подходящий для их нужд и требований.
Приложение Aim Lab Settings Optimizer анализирует игровые данные и предлагает оптимальные настройки для улучшения производительности.
Мышь имеет невероятно легкий вес в 54 грамма благодаря использованию передовых инженерных решений и инновационных материалов.
Новый оптический сенсор ROG AimPoint обеспечивает высочайшую точность с разрешением 36000 точек на дюйм и минимальным отклонением менее 1%.
Мышь поддерживает три типа подключения: проводное USB, радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно.
Технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное беспроводное подключение с низкой задержкой и оптимизированным энергопотреблением при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц.
Основные параметры мыши можно легко настроить, нажимая на кнопки в определенных комбинациях.
Микропереключатели ROG обеспечивают стабильное усилие нажатия и долгий срок службы до 70 миллионов щелчков.
Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и добавляет стильный вид устройству.
Мышь оснащена кабелем ROG Paracord и тефлоновыми ножками для плавного и легкого скольжения.
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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