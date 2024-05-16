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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка)

4 Отзывы
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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 1
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 2
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 3
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 4
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 1
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 2
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 3
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 4
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 309603
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х7
Вес, г.
380

Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка)

Мышь Mad Catz — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и надежности. Разработанная специально для ПК, эта проводная мышь обеспечивает высокую точность и плавность управления благодаря оптическому сенсору с разрешением 12,000 dpi. Это способствует точному наведению и быстрому реагированию в самых динамичных сценариях использования, будь то работа или гейминг. Изящный черный корпус мыши отлично сочетается с любым рабочим пространством, а эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Весом всего 120 г, Mad Catz предлагает оптимальный баланс между устойчивостью и легкостью перемещения. Длина провода в 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая ваше пространство. Подключение через USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную передачу данных, гарантируя мгновенный отклик устройства. Бренд Mad Catz славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, поэтому можете быть уверены в долговечности и отличной производительности этой мыши. Независимо от вашего назначения, будь то работа или развлечения, Mad Catz станет вашим надежным инструментом на каждый день.

Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка)

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная мышка, определенно стоит своих денег, покупаю эту фирму не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2023
Богдан К.

Достоинства:


Комментарий:
советую перед покупкой в магазине электроники каком-либо потрогать данную мышь перед покупкой, не каждому подойдёт она или же придётся привыкать к ней
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, что в мужской, что в женской. Хорошая мышь, супруг доволен, покупал, так скажем, для Таркова все свои функции выполняет, на вид приятна. Пользует ее супруг без малого месяц.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2021
Максим Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь понравилась, жаль что без ПО нельзя режим подсветки поменять, но это мелочи. Не жалею о преобретении)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Mad Catz — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, функциональности и надежности. Разработанная специально для ПК, эта проводная мышь обеспечивает высокую точность и плавность управления благодаря оптическому сенсору с разрешением 12,000 dpi. Это способствует точному наведению и быстрому реагированию в самых динамичных сценариях использования, будь то работа или гейминг. Изящный черный корпус мыши отлично сочетается с любым рабочим пространством, а эргономичный дизайн для правой руки обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Весом всего 120 г, Mad Catz предлагает оптимальный баланс между устойчивостью и легкостью перемещения. Длина провода в 1.8 метра обеспечивает свободу движений, не ограничивая ваше пространство. Подключение через USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную передачу данных, гарантируя мгновенный отклик устройства. Бренд Mad Catz славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, поэтому можете быть уверены в долговечности и отличной производительности этой мыши. Независимо от вашего назначения, будь то работа или развлечения, Mad Catz станет вашим надежным инструментом на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная мышка, определенно стоит своих денег, покупаю эту фирму не в первый раз
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2023
Богдан К.

Достоинства:


Комментарий:
советую перед покупкой в магазине электроники каком-либо потрогать данную мышь перед покупкой, не каждому подойдёт она или же придётся привыкать к ней
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно лежит в руке, что в мужской, что в женской. Хорошая мышь, супруг доволен, покупал, так скажем, для Таркова все свои функции выполняет, на вид приятна. Пользует ее супруг без малого месяц.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2021
Максим Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь понравилась, жаль что без ПО нельзя режим подсветки поменять, но это мелочи. Не жалею о преобретении)


Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 6+ чёрная (PMW3360, Omron, USB, 11 кнопок, 12000 dpi, RGB подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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