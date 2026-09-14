Мышь Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming темно-серый (GY51H47355)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
19000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
19000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38.3x121.6x61.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
175
Описание товара Мышь Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming темно-серый (GY51H47355)
Игровая мышь Lenovo Legion M600s Qi обеспечивает непревзойденную производительность и комфорт при рекордном весе в 73 г. Мышь M600s Qi также оснащена быстрыми оптическими микропереключателями, созданными для игр, и чрезвычайно точным сенсором Pixart 3370 с разрешением 19 000 точек на дюйм. Не говоря уже о ее сроке службы в 80 млн нажатий, 6 программируемых кнопках и выборе зарядки USB-C или беспроводной Qi. M600s Qi также совместима с NVIDIA Reflex, что обеспечивает максимальное конкурентное преимущество.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
19000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38.3x121.6x61.4
Страна производитель
Китай
Игровая мышь Lenovo Legion M600s Qi обеспечивает непревзойденную производительность и комфорт при рекордном весе в 73 г. Мышь M600s Qi также оснащена быстрыми оптическими микропереключателями, созданными для игр, и чрезвычайно точным сенсором Pixart 3370 с разрешением 19 000 точек на дюйм. Не говоря уже о ее сроке службы в 80 млн нажатий, 6 программируемых кнопках и выборе зарядки USB-C или беспроводной Qi. M600s Qi также совместима с NVIDIA Reflex, что обеспечивает максимальное конкурентное преимущество.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming темно-серый (GY51H47355) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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