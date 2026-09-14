Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124)
Представляем вашему вниманию инновационную мышь от бренда JLab, специально разработанную для комфортной работы с персональным компьютером. Эта стильная и функциональная мышь предлагает гибкость выбора типа подключения: она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение посредством Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров. С черным цветом корпуса и эргономичным дизайном для правой руки, данная мышь гарантирует удобство и надежность в использовании. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая точность и плавность при работе. С весом в 137 грамм, мышь обладает устойчивостью, необходимой для комфортного использования. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы. Эта мышь от JLab станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая высокую производительность и комфорт во время работы.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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