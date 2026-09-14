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Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124)

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Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 1
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 2
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 3
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 4
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 5
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 6
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 7
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 8
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 9
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 1
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 2
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 3
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 4
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 5
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 6
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 7
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 8
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 9
  • Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729438
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Характеристики

Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
122 х 84 х 51 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
281

Описание товара Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124)

Представляем вашему вниманию инновационную мышь от бренда JLab, специально разработанную для комфортной работы с персональным компьютером. Эта стильная и функциональная мышь предлагает гибкость выбора типа подключения: она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение посредством Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров. С черным цветом корпуса и эргономичным дизайном для правой руки, данная мышь гарантирует удобство и надежность в использовании. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая точность и плавность при работе. С весом в 137 грамм, мышь обладает устойчивостью, необходимой для комфортного использования. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы. Эта мышь от JLab станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая высокую производительность и комфорт во время работы.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124)




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Характеристики
Бренд
JLAB
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
122 х 84 х 51 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию инновационную мышь от бренда JLab, специально разработанную для комфортной работы с персональным компьютером. Эта стильная и функциональная мышь предлагает гибкость выбора типа подключения: она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение посредством Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров. С черным цветом корпуса и эргономичным дизайном для правой руки, данная мышь гарантирует удобство и надежность в использовании. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая точность и плавность при работе. С весом в 137 грамм, мышь обладает устойчивостью, необходимой для комфортного использования. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы. Эта мышь от JLab станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая высокую производительность и комфорт во время работы.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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