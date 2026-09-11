Top.Mail.Ru
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 1
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 2
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 3
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 4
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 5
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 6
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 7
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 8
Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыши
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 1
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 2
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 3
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 4
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 5
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 6
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 7
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 8
  • Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540604
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385)

Беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600 отличается сверхдлительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, идеально подходящими для требовательных игровых сессий. Эргономичный дизайн Lenovo Legion M600 обеспечивает удобство как для геймеров, держащих мышь «когтями», так прижимающих всей ладонью, а также для левшей и правшей. Забудьте о срывах благадоря качественному сенсору Pixart 3335 с разрешением до 16000 точек на дюйм (настраивается с помощью переключателя DPI «на лету»).

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мыши
Описание
Беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600 отличается сверхдлительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, идеально подходящими для требовательных игровых сессий. Эргономичный дизайн Lenovo Legion M600 обеспечивает удобство как для геймеров, держащих мышь «когтями», так прижимающих всей ладонью, а также для левшей и правшей. Забудьте о срывах благадоря качественному сенсору Pixart 3335 с разрешением до 16000 точек на дюйм (настраивается с помощью переключателя DPI «на лету»).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Lenovo Legion M600 черный (GY50X79385) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...