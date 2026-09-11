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Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0)

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Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 1
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 2
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 3
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 4
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 5
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 6
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 7
Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 1
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 2
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 3
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 4
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 5
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 6
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 7
  • Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549070
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
500

Описание товара Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0)

Мышь Mad Catz — это высококачественное устройство, созданное для обеспечения максимальной точности и комфорта в использовании. С весом всего 115 грамм она идеально сбалансирована для долгих игровых сессий или работы. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A и имеет длину провода 1.8 метра, что обеспечивает удобное подключение и свободу движений. Бренд Mad Catz известен своими инновационными решениями, и эта модель не является исключением. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что позволяет достичь высокого уровня точности и скорости как в играх, так и во время работы с графическими приложениями. Мышь предназначена для ПК и обладает эргономичным дизайном, разработанным специально для правой руки, обеспечивая удобный и надежный хват. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает тактильное и четкое нажатие, что может быть особенно важно для геймеров и профессиональных пользователей. Классический черный цвет мыши делает ее стильным дополнением к любому рабочему пространству или игровой установке.

Отзывы о товаре Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0)




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Mad Catz — это высококачественное устройство, созданное для обеспечения максимальной точности и комфорта в использовании. С весом всего 115 грамм она идеально сбалансирована для долгих игровых сессий или работы. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A и имеет длину провода 1.8 метра, что обеспечивает удобное подключение и свободу движений. Бренд Mad Catz известен своими инновационными решениями, и эта модель не является исключением. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что позволяет достичь высокого уровня точности и скорости как в играх, так и во время работы с графическими приложениями. Мышь предназначена для ПК и обладает эргономичным дизайном, разработанным специально для правой руки, обеспечивая удобный и надежный хват. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает тактильное и четкое нажатие, что может быть особенно важно для геймеров и профессиональных пользователей. Классический черный цвет мыши делает ее стильным дополнением к любому рабочему пространству или игровой установке.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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