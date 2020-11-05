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Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mouse Space Gray

Артикул: 227044
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mouse Space Gray - фото 1
  • Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mouse Space Gray - фото 2
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mouse Space Gray - фото 1
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mouse Space Gray - фото 2
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227044
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БрендSatechi
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г175
Интерфейс подключенияBluetooth
Источник питания мышиаккумулятор
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм57х32х111
Тип беспроводной связиBluetooth
Цветкосмический серый
Разрешение оптического сенсора, dpi1200
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous – беспроводная мышь. Подходит для использования с разными устройствами. Модель Satechi M1 имеет две основные кнопки и колёсико прокрутки. Корпус устройства изготовлен из шлифованного алюминия. Для того чтобы зарядить мышь, используется разъём USB-C. На Satechi M1 используется беспроводное подключения Bluetooth.


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