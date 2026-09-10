Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG20 пепельный/синий
Мышь A4TECH — это легкое и функциональное устройство, созданное для комфортной работы с ПК. Весом всего 62 грамма, эта беспроводная мышь обеспечивает свободу движений и легкость в управлении благодаря радиусу действия беспроводной связи до 15 метров. Изящный синий цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4TECH гарантирует высокую точность курсора, что делает ее отличным выбором как для повседневных задач, так и для более сложных работ, требующих скрупулезности. Интерфейс подключения через радиоканал обеспечивает надежную и стабильную связь без задержек. Эргономичный дизайн мыши ориентирован на длительное использование без ощущения усталости в руке, а питание от двух батареек типа AAA обеспечивает длительное время работы без необходимости частной замены элементов питания. Мышь A4TECH — это сочетание современного дизайна, надежности и передовых технологий в одном устройстве.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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