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Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB

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Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 1
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 2
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 3
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 4
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 5
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 6
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 7
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 8
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 9
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 10
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 11
Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 1
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 2
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 3
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 4
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 5
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 6
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 7
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 8
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 9
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 10
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 11
  • Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
510 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155531
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
69x34x104
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB

Мышь беспроводная Oklick 545MW подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м: мышь будет удобно использовать везде: дома, на отдыхе или на работе. Манипулятор изготовлен из матового пластика. В верхней части корпуса мыши расположена кнопка, используемая для переключения режимов работы оптического датчика. Мышь может работать в 3 режимах: 800, 1200, 1600 dpi.Корпус мыши имеет симметричную форму. Благодаря этой особенности модель подходит как левшам, так и правшам. Для подключения приемника беспроводного сигнала используется порт USB. Беспроводной ресивер крайне компактен: его использование не доставит вам неудобств даже в случае, если вы эксплуатируете ультрабук.Для питания мыши Oklick 545MW используется батарейка широко распространенного типа AA. Допускается использование аккумуляторов этого же форм-фактора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Габаритные размеры манипулятора составляют 69x34x104 мм. Масса мыши равна 58 г.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 545MW Black-Blue USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
69x34x104
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Oklick 545MW подойдет для подключения к стационарным и мобильным компьютерам. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м: мышь будет удобно использовать везде: дома, на отдыхе или на работе. Манипулятор изготовлен из матового пластика. В верхней части корпуса мыши расположена кнопка, используемая для переключения режимов работы оптического датчика. Мышь может работать в 3 режимах: 800, 1200, 1600 dpi.Корпус мыши имеет симметричную форму. Благодаря этой особенности модель подходит как левшам, так и правшам. Для подключения приемника беспроводного сигнала используется порт USB. Беспроводной ресивер крайне компактен: его использование не доставит вам неудобств даже в случае, если вы эксплуатируете ультрабук.Для питания мыши Oklick 545MW используется батарейка широко распространенного типа AA. Допускается использование аккумуляторов этого же форм-фактора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Габаритные размеры манипулятора составляют 69x34x104 мм. Масса мыши равна 58 г.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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