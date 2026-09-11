Top.Mail.Ru
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 1
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 2
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 3
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 4
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 5
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 6
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 7
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 8
Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 1
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 2
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 3
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 4
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 5
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 6
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 7
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 8
  • Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
490 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653217
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
124

Описание товара Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795)

Мышь проводная Logitech M90 способна принести пользу владельцам стационарных и мобильных компьютеров. Манипулятор, оснащенный 3 кнопками, имеет симметричный корпус, обеспечивающий удобство хвата как правой, так и левой рукой. Ребристое колесико прокрутки гарантирует комфортность работы с документами и веб-страницами. Оптический светодиодный датчик, имеющий разрешение 1000 dpi, обеспечивает точность позиционирования курсора, достаточную для эффективного использования любых типовых программ. Мышь проводная Logitech M90 использует для подключения интерфейс USB. Длина кабеля, равная 180 см, достаточна для комфортного подсоединения к ПК в подавляющем большинстве случаев.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech M90 способна принести пользу владельцам стационарных и мобильных компьютеров. Манипулятор, оснащенный 3 кнопками, имеет симметричный корпус, обеспечивающий удобство хвата как правой, так и левой рукой. Ребристое колесико прокрутки гарантирует комфортность работы с документами и веб-страницами. Оптический светодиодный датчик, имеющий разрешение 1000 dpi, обеспечивает точность позиционирования курсора, достаточную для эффективного использования любых типовых программ. Мышь проводная Logitech M90 использует для подключения интерфейс USB. Длина кабеля, равная 180 см, достаточна для комфортного подсоединения к ПК в подавляющем большинстве случаев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...