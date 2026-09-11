Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M90 Optical USB black (910-001795)
Мышь проводная Logitech M90 способна принести пользу владельцам стационарных и мобильных компьютеров. Манипулятор, оснащенный 3 кнопками, имеет симметричный корпус, обеспечивающий удобство хвата как правой, так и левой рукой. Ребристое колесико прокрутки гарантирует комфортность работы с документами и веб-страницами. Оптический светодиодный датчик, имеющий разрешение 1000 dpi, обеспечивает точность позиционирования курсора, достаточную для эффективного использования любых типовых программ. Мышь проводная Logitech M90 использует для подключения интерфейс USB. Длина кабеля, равная 180 см, достаточна для комфортного подсоединения к ПК в подавляющем большинстве случаев.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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