Мышь Qumo Rampage M49 (ZY-M124)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160
Описание товара Мышь Qumo Rampage M49 (ZY-M124)
Глянцевая поверхность и большой подсвеченный рисунок по верхней панели. Эта мышь для того, кто любит довольно крупные и увесистые, благодаря металлическому основанию, мышки в руке и блеск внешнего облика. Дышащая подсветка придает динамики и эмоции рисунку.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Глянцевая поверхность и большой подсвеченный рисунок по верхней панели. Эта мышь для того, кто любит довольно крупные и увесистые, благодаря металлическому основанию, мышки в руке и блеск внешнего облика. Дышащая подсветка придает динамики и эмоции рисунку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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