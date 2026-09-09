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Мышь DEFENDER OPTICAL DATUM MB-347 BLACK 52347 USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь DEFENDER OPTICAL DATUM MB-347 BLACK 52347 USB

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Мышь DEFENDER OPTICAL DATUM MB-347 BLACK 52347 USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
320 руб.  800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252661
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь DEFENDER OPTICAL DATUM MB-347 BLACK 52347 USB

Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). Эргономичная форма позволяет мыши удобно расположиться в руке. Покрытие Soft Rubber Skin. Усиление сцепления при захвате мыши благодаря прорезиненному покрытию.

Отзывы о товаре Мышь DEFENDER OPTICAL DATUM MB-347 BLACK 52347 USB




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием (800/1200/1600 dpi). Эргономичная форма позволяет мыши удобно расположиться в руке. Покрытие Soft Rubber Skin. Усиление сцепления при захвате мыши благодаря прорезиненному покрытию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь DEFENDER OPTICAL DATUM MB-347 BLACK 52347 USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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