Мышь Sven RX-112 USB черный
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%410 руб. 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295464
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
110
Описание товара Мышь Sven RX-112 USB черный
Для выполнения повседневных задач на компьютере отлично подойдет проводная мышь Sven RX-112. Простая в использовании модель изготовлена из нескользкого пластика, а удобная симметричная форма корпуса обеспечивает идеальное расположение мыши в ладони любого размера левой и правой руки. Длинный кабель не ограничивает движения руки в процессе работы.
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Для выполнения повседневных задач на компьютере отлично подойдет проводная мышь Sven RX-112. Простая в использовании модель изготовлена из нескользкого пластика, а удобная симметричная форма корпуса обеспечивает идеальное расположение мыши в ладони любого размера левой и правой руки. Длинный кабель не ограничивает движения руки в процессе работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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