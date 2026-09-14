Мышь Гарнизон GMW-440-3
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Характеристики
Описание товара Мышь Гарнизон GMW-440-3
Мышь беспроводная Гарнизон GMW-440-3 в черно-розовом компактном корпусе укомплектована USB-ресивером, связь с которым поддерживается по радиоканалу 2.4 ГГц на расстоянии до 10 м. С его помощью устройство присоединяется к порту компьютера или ноутбука. В мыши предусмотрен светодиодный оптический сенсор с поддержкой разрешения 1600 dpi, который гарантирует точный контроль над курсором и стабильно работает на различных гладких поверхностях. Компьютерная мышь Гарнизон GMW-440-3 оснащается в общей сложности 3 классическими клавишами с легким и четким срабатыванием. Благодаря симметричному дизайну корпуса модель является удобной для управления как правой, так и левой рукой. Мышь работает от батареек типа ААА (x2).
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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