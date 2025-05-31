Top.Mail.Ru
Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White

32 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 1
Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 2
Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 3
Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
  • Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 1
  • Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 2
  • Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 3
  • Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412180
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х5
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White

Классическая 6-кнопочная конструкция мыши обеспечивает комфорт и точность движений во время исследования территорий, чтения заклинаний и разработки стратегий игры. С помощью ПО Logitech G HUB можно назначать внутриигровые команды, контролировать процесс управления системой и выполнять настройку функциональных клавиш, что значительно упростит игровой процесс. Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Камиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает отлично, подключилась к ОП, всё работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Уф, впечатление шикарное, хорошая мышь за свои деньги, как по мне она идеальна для игр, да ещё и в Logitech хорошая точная настройка есть. Я был очень приятно был удивлен ценнику, ведь он не соизмерим с качеством:) Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Никита Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, долго пользуюсь
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Леха З.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, оригинальная мышка. За свои деньги вообще топ
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
По ощущениям похожа на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, просто рекомендую. Очень удобная, давно пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. В руке лежит удобно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Сама мышка классная, но для моей руки показалась маленькой. Возможно надо просто привыкнуть. Отдал жене, ей как раз.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная мышь, но мне не понравилась, т.к. отвык от звука нажатий, на этой модели звук нажатия кнопок сильно выражен
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алина З.

Достоинства:


Комментарий:
классная мышка, мужу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Родион З.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая. работает отлично. переключение скорости можно настроить в приложении как и подсветку и назначение некоторых кнопок
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло пришло очень хорошо упаковано спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь хорошая. Сенсор прекрасный. В руке лежит удобно (в этом деле конечно каждый под себя смотрит), но думаю большинству будет очень удобная.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь как мышь. При ежедневном использовании ресурс исчерпывается через год (примерно).
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличного качества, отклик как и заявлено очень хороший и быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь подходит для MaBook Air 13 inch. Ноут распознал сразу, даже без установки приложения. Для подключения потребуется переходник usb-type с. Пока что работает без проблем. Приложение не устанавливала, настройки мыши не регулировала, тк пока настройки устраивают
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышь. Очень нравится этот бренд и как всегда все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Федор С.

Достоинства:


Комментарий:
хароший подарок сыну, юзает ее уже месяц ,все топ работает как нада.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, все устраивает. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Захар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка классная! Очень нравится. В программе определяется как оригинальная. Коробка в китайских иероглифах, но ничего в принципе страшного нет. Для меня минус, если только то, что провод не в оплётке. Обращайте на это внимание, если это Вам так необходимо. Спасибо продавцу за хорошую мышку;)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Марк Л.

Достоинства:


Комментарий:
Удабная мышь, приятное звучание, длинный провод, задержки нет
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Варвара И.

Достоинства:


Комментарий:
Как товар всё отлично, рабочая. Как мышь: это самая, кажется, популярная модель. Я её у всех вижу, даже в фильмах. Очень удобная мышь, не большая, не маленькая. Эту взяла на замену такой же, у старой колёсико сломалось, но до этого долго работала.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, пользуюсь уже около месяца и качество соответсвует цене.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Константин О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, товар соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, оригинал, удобно лежит в руке, сенсер не срывает! Советую!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
расстраивает отношение продавца к своему же товару,пришел совсем не упакован,без элементарного пакета ,в заводской картонной упаковке и естественно она порвана,помята. к самому товару претензий нет.надеюсь будит работать
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Залим А.

Достоинства:


Комментарий:
мышка очень хорошая и удобная, советую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Константин И.

Достоинства:


Комментарий:
Яркая,красивая и работает уже 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев, пока работает. Обычная мышка, небольшая, легкая
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
нилов к.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка превосходная советую всем
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Эльнур Д.

Достоинства:


Комментарий:
мышка отличная, очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Руся

Достоинства:


Комментарий:
качестная удобная так и кисти так и на ощупь, всем советую имба



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая 6-кнопочная конструкция мыши обеспечивает комфорт и точность движений во время исследования территорий, чтения заклинаний и разработки стратегий игры. С помощью ПО Logitech G HUB можно назначать внутриигровые команды, контролировать процесс управления системой и выполнять настройку функциональных клавиш, что значительно упростит игровой процесс. Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Камиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка работает отлично, подключилась к ОП, всё работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Уф, впечатление шикарное, хорошая мышь за свои деньги, как по мне она идеальна для игр, да ещё и в Logitech хорошая точная настройка есть. Я был очень приятно был удивлен ценнику, ведь он не соизмерим с качеством:) Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Никита Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, долго пользуюсь
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Леха З.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, оригинальная мышка. За свои деньги вообще топ
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
По ощущениям похожа на оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная, просто рекомендую. Очень удобная, давно пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка. В руке лежит удобно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Сама мышка классная, но для моей руки показалась маленькой. Возможно надо просто привыкнуть. Отдал жене, ей как раз.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, качественная мышь, но мне не понравилась, т.к. отвык от звука нажатий, на этой модели звук нажатия кнопок сильно выражен
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алина З.

Достоинства:


Комментарий:
классная мышка, мужу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Родион З.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая. работает отлично. переключение скорости можно настроить в приложении как и подсветку и назначение некоторых кнопок
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло пришло очень хорошо упаковано спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь хорошая. Сенсор прекрасный. В руке лежит удобно (в этом деле конечно каждый под себя смотрит), но думаю большинству будет очень удобная.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь как мышь. При ежедневном использовании ресурс исчерпывается через год (примерно).
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличного качества, отклик как и заявлено очень хороший и быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь подходит для MaBook Air 13 inch. Ноут распознал сразу, даже без установки приложения. Для подключения потребуется переходник usb-type с. Пока что работает без проблем. Приложение не устанавливала, настройки мыши не регулировала, тк пока настройки устраивают
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая мышь. Очень нравится этот бренд и как всегда все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Федор С.

Достоинства:


Комментарий:
хароший подарок сыну, юзает ее уже месяц ,все топ работает как нада.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, все устраивает. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Захар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка классная! Очень нравится. В программе определяется как оригинальная. Коробка в китайских иероглифах, но ничего в принципе страшного нет. Для меня минус, если только то, что провод не в оплётке. Обращайте на это внимание, если это Вам так необходимо. Спасибо продавцу за хорошую мышку;)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Марк Л.

Достоинства:


Комментарий:
Удабная мышь, приятное звучание, длинный провод, задержки нет
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Варвара И.

Достоинства:


Комментарий:
Как товар всё отлично, рабочая. Как мышь: это самая, кажется, популярная модель. Я её у всех вижу, даже в фильмах. Очень удобная мышь, не большая, не маленькая. Эту взяла на замену такой же, у старой колёсико сломалось, но до этого долго работала.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, пользуюсь уже около месяца и качество соответсвует цене.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Константин О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, товар соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, оригинал, удобно лежит в руке, сенсер не срывает! Советую!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
расстраивает отношение продавца к своему же товару,пришел совсем не упакован,без элементарного пакета ,в заводской картонной упаковке и естественно она порвана,помята. к самому товару претензий нет.надеюсь будит работать
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Залим А.

Достоинства:


Комментарий:
мышка очень хорошая и удобная, советую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Константин И.

Достоинства:


Комментарий:
Яркая,красивая и работает уже 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев, пока работает. Обычная мышка, небольшая, легкая
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
нилов к.

Достоинства:


Комментарий:
отличная мышка превосходная советую всем
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Эльнур Д.

Достоинства:


Комментарий:
мышка отличная, очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Руся

Достоинства:


Комментарий:
качестная удобная так и кисти так и на ощупь, всем советую имба


Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...