МФУ лазерный Pantum BM5100FDN (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100FDN)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 210 руб.
В наличии
Код товара: 628743
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Доставка в Санкт-Петербурге
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48 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet, USB 2.0
Тип картриджа
TL-5120
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
415x370x365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х48х44
Вес, кг.
14.7
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5100FDN (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100FDN)
МФУ лазерное Pantum BM5100FDN – надежное решение для офисов с повышенными требованиями к качеству и функциональности. Устройство объединяет в себе принтер, сканер, копировальный аппарат и факс. Лазерная технология обеспечивает реалистичную печать черно-белых документов при разрешении 1200x1200 dpi. В модели реализована система двухсторонней автоподачи с поддержкой разных носителей: бумага, картон, карточки, этикетки. Для подключения к ПК используется кабель с разъемом USB. Панель с ЖК-дисплеем гарантирует простое управление доступными параметрами Pantum BM5100FDN.
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Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet, USB 2.0
Тип картриджа
TL-5120
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
415x370x365
Страна производитель
Китай
МФУ лазерное Pantum BM5100FDN – надежное решение для офисов с повышенными требованиями к качеству и функциональности. Устройство объединяет в себе принтер, сканер, копировальный аппарат и факс. Лазерная технология обеспечивает реалистичную печать черно-белых документов при разрешении 1200x1200 dpi. В модели реализована система двухсторонней автоподачи с поддержкой разных носителей: бумага, картон, карточки, этикетки. Для подключения к ПК используется кабель с разъемом USB. Панель с ЖК-дисплеем гарантирует простое управление доступными параметрами Pantum BM5100FDN.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ лазерный Pantum BM5100FDN (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100FDN) - по цене 48210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5100FDN (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100FDN)