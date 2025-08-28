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МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000

3 Отзывы
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МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 1
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 2
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 3
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 4
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 5
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 6
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 7
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 8
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 9
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 10
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 11
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 12
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 13
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 14
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 15
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 16
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 17
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 18
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 19
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 20
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 21
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 22
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 1
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 2
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 3
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 4
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 5
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 6
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 7
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 8
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 9
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 10
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 11
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 12
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 13
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 14
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 15
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 16
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 17
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 18
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 19
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 20
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 21
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 22
  • МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588316
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
420x323x390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
14.53

Описание товара МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000

МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f оптимизировано для использования в офисных условиях. В устройстве реализованы функции сканера, копировального аппарата, принтера и факса. Лазерная технология печати позволяет формировать на бумаге и других видах носителей детализированные отпечатки без смазывания. Для синхронизации данных с оборудованием в МФУ предлагаются сетевой коннектор Ethernet (RJ-45) и порт USB. Цветной сенсорный дисплей позволяет легко управлять доступными параметрами прикосновениями. Изначально в комплекте поставляются оригинальный лазерный картридж и кабель питания.

Отзывы о товаре МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000

Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Горшкова А.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендуем, качество печати отличное, прост в использовании
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Горшкова А.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ отличного качества, соответвует заявленным характеристикам, рекомендуем к покупке
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Садилов Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Для работы с неоригинальными не чипованными картриджами, по окончании стартового, припаиваю чип сразу в принтер и всё



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Развернуть
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
420x323x390
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f оптимизировано для использования в офисных условиях. В устройстве реализованы функции сканера, копировального аппарата, принтера и факса. Лазерная технология печати позволяет формировать на бумаге и других видах носителей детализированные отпечатки без смазывания. Для синхронизации данных с оборудованием в МФУ предлагаются сетевой коннектор Ethernet (RJ-45) и порт USB. Цветной сенсорный дисплей позволяет легко управлять доступными параметрами прикосновениями. Изначально в комплекте поставляются оригинальный лазерный картридж и кабель питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Горшкова А.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендуем, качество печати отличное, прост в использовании
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Горшкова А.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ отличного качества, соответвует заявленным характеристикам, рекомендуем к покупке
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Садилов Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Для работы с неоригинальными не чипованными картриджами, по окончании стартового, припаиваю чип сразу в принтер и всё


МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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