МФУ лазерное HP LaserJet MFP M438n (8AF43A)
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Скорость черно-белой печати, стр/мин
23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet, USB
Тип картриджа
W1335A, W1335X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Комплектация
МФУ HP LaserJet M438n, кабель питания, стартовый лазерный картридж, руководство пользователя, кабель USB
Скорость черно-белой печати, стр/мин
23
Рекомендованный объем печати, стр/мес
5000
Наличие факса
нет
Габариты ШхГхВ, мм
560х417х540
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х71х67
Вес, кг.
31.5
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet MFP M438n (8AF43A)
Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи.
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Теги товара: сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet, USB
Тип картриджа
W1335A, W1335X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Комплектация
МФУ HP LaserJet M438n, кабель питания, стартовый лазерный картридж, руководство пользователя, кабель USB
Скорость черно-белой печати, стр/мин
23
Рекомендованный объем печати, стр/мес
5000
Наличие факса
нет
Габариты ШхГхВ, мм
560х417х540
Страна производитель
Китай
Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: сетевые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: сетевые
МФУ лазерное HP LaserJet MFP M438n (8AF43A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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