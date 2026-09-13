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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723738
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Описание товара МФУ лазерное Катюша M240 (артикул: M240pm-pp)
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная организация печати. Устройство работает в чёрно-белом формате и поддерживает максимальный размер A4, поэтому подходит для повседневной работы с офисными документами.
Скорость печати и копирования достигает 40 страниц в минуту, а разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие и аккуратные отпечатки. Вместительный лоток подачи рассчитан на 250, выходной — на 150, что позволяет реже заниматься пополнением и освобождением бумаги.
Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рационально расходовать бумагу. При весе 10,9 кг МФУ удобно разместить в рабочем пространстве офиса.
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная организация печати. Устройство работает в чёрно-белом формате и поддерживает максимальный размер A4, поэтому подходит для повседневной работы с офисными документами.
Скорость печати и копирования достигает 40 страниц в минуту, а разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие и аккуратные отпечатки. Вместительный лоток подачи рассчитан на 250, выходной — на 150, что позволяет реже заниматься пополнением и освобождением бумаги.
Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рационально расходовать бумагу. При весе 10,9 кг МФУ удобно разместить в рабочем пространстве офиса.
МФУ лазерное Катюша M240 (артикул: M240pm-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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