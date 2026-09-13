Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003)
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Характеристики
Описание товара Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003)
МФУ лазерное Canon — практичное решение для большого офиса, где в одном устройстве нужны печать, сканирование и копирование. Модель поддерживает цветную и чёрно-белую печать, а максимальное разрешение 2400?1200 dpi помогает получать чёткие и детализированные документы. Печать фотографий расширяет возможности устройства для рабочих и презентационных материалов. Для удобной работы предусмотрены автоподатчик и двусторонняя печать — меньше ручных операций при обработке многостраничных документов. Оптическое разрешение сканера 2400?1200 dpi позволяет подробно оцифровывать материалы. Подключение доступно через Wi?Fi, Ethernet (RJ?45) и USB, а оперативная память до 2048 Мб обеспечивает уверенную работу с различными заданиями.
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