МФУ Kyocera M4125idn
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196396
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Цветность печати
черно-белая
Особенности
сканирование с отправкой по электронной почте, с отправкой на ftp, с отправкой по протоколу smb, на usb-носитель, twain-сканирование, wia-сканирование, wsd-сканирование, 2 слота ekuio, слот для дополнительного внутреннего сервера печати или твердотельного накопителя и дополнительного факса, слот для дополнительной карты sd, nfc.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х75х73
Вес, кг.
71
Описание товара МФУ Kyocera M4125idn
Новые МФУ созданы специально для малых и больших рабочих групп, ориентированных на высокую производительность и динамично работающих в условиях многозадачности. Устройства отличаются высокой скоростью печати, возможность сканирования с функцией сжатия файлов позволяют оцифровывать и отправлять большие объемы данных в электронном виде. Долговечные компоненты устройств KYOCERA - это залог исключительно низких затрат на печать и минимального воздействия на окружающую среду.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Цветность печати
черно-белая
Особенности
сканирование с отправкой по электронной почте, с отправкой на ftp, с отправкой по протоколу smb, на usb-носитель, twain-сканирование, wia-сканирование, wsd-сканирование, 2 слота ekuio, слот для дополнительного внутреннего сервера печати или твердотельного накопителя и дополнительного факса, слот для дополнительной карты sd, nfc.
Страна производитель
Китай
Новые МФУ созданы специально для малых и больших рабочих групп, ориентированных на высокую производительность и динамично работающих в условиях многозадачности. Устройства отличаются высокой скоростью печати, возможность сканирования с функцией сжатия файлов позволяют оцифровывать и отправлять большие объемы данных в электронном виде. Долговечные компоненты устройств KYOCERA - это залог исключительно низких затрат на печать и минимального воздействия на окружающую среду.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
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