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МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0)

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МФУ Kyocera M8124cidn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196403
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветной
Особенности
сетевой факс, сканирование в общую папку на рс, в почту, ftp, в карту памяти ппзу (usb флеш), по протоколу twain, через сетевые службы на устройствах (wsd), разъем для дополнительной карты compactflash.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х59х59
Вес, кг.
100

Описание товара МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0)

Новые МФУ созданы специально для малых и больших рабочих групп, ориентированных на высокую производительность и динамично работающих в условиях многозадачности. Устройства отличаются высокой скоростью печати, возможность сканирования с функцией сжатия файлов позволяют оцифровывать и отправлять большие объемы данных в электронном виде. Долговечные компоненты устройств KYOCERA - это залог исключительно низких затрат на печать и минимального воздействия на окружающую среду.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветной
Особенности
сетевой факс, сканирование в общую папку на рс, в почту, ftp, в карту памяти ппзу (usb флеш), по протоколу twain, через сетевые службы на устройствах (wsd), разъем для дополнительной карты compactflash.
Страна производитель
Китай
Описание
Новые МФУ созданы специально для малых и больших рабочих групп, ориентированных на высокую производительность и динамично работающих в условиях многозадачности. Устройства отличаются высокой скоростью печати, возможность сканирования с функцией сжатия файлов позволяют оцифровывать и отправлять большие объемы данных в электронном виде. Долговечные компоненты устройств KYOCERA - это залог исключительно низких затрат на печать и минимального воздействия на окружающую среду.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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