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МФУ Ricoh IM C6010 (419337) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Ricoh IM C6010 (419337)

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МФУ Ricoh IM C6010 (419337) - фото 1
МФУ Ricoh IM C6010 (419337) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Скорость копирования, стр/мин
60
  • МФУ Ricoh IM C6010 (419337) - фото 1
  • МФУ Ricoh IM C6010 (419337) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
756 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738071
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
МФУ, документация
Особенности
Прямая печать с USB-флешки
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Скорость копирования, стр/мин
60
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габариты ШхГхВ, мм
587 ? 701 ? 913 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара МФУ Ricoh IM C6010 (419337)

Лазерное МФУ Ricoh для малого и среднего офиса — производительное решение для оперативной чёрно-белой печати, копирования и работы с документами формата до A3. Скорость печати и копирования достигает 60 страниц в минуту, поэтому устройство уверенно справляется с большими объёмами офисных задач. Разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi обеспечивает чёткое и детализированное изображение текста. МФУ оснащено подающим лотком на 100 листов и вместительным выходным лотком на 500 листов, что помогает реже отвлекаться на обслуживание. Модель рассчитана на монохромную печать, не поддерживает автоматическую двустороннюю печать, автоподачу документов и печать фотографий.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ Ricoh IM C6010 (419337)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
МФУ, документация
Особенности
Прямая печать с USB-флешки
Развернуть
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Скорость копирования, стр/мин
60
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габариты ШхГхВ, мм
587 ? 701 ? 913 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Ricoh для малого и среднего офиса — производительное решение для оперативной чёрно-белой печати, копирования и работы с документами формата до A3. Скорость печати и копирования достигает 60 страниц в минуту, поэтому устройство уверенно справляется с большими объёмами офисных задач. Разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi обеспечивает чёткое и детализированное изображение текста. МФУ оснащено подающим лотком на 100 листов и вместительным выходным лотком на 500 листов, что помогает реже отвлекаться на обслуживание. Модель рассчитана на монохромную печать, не поддерживает автоматическую двустороннюю печать, автоподачу документов и печать фотографий.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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