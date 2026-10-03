МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
336 360 руб.
В наличии
Код товара: 62108
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
336 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Подключение
USB
Тип картриджа
HP 14A LaserJet (CF214A), HP 14X LaserJet (CF214X)
Место использования
большой офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
принтер, диск с ПО, картридж, кабель питания, документация, 2 лотка на 250 листов
Особенности
цветной ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
41
Рекомендованный объем печати, стр/мес
200000
Наличие факса
опция
Габариты ШхГхВ, мм
614x609x649
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х76х73
Вес, кг.
60
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
Технология печати: лазерный / Формат печати: A3 / Разрешение печати (ч/б): 1200x1200dpi / Тип печати: черно-белый / Размещение: настольный / Встроенный ЖК-дисплей: цветной / Сканер: да / Копировальный аппарат: да / Факсимильный аппарат: опция / Скорость печати ЧБ A4 (до): 41 стр/мин / Печать на карточках: ДА / Печать на пленке: ДА / Печать на конвертах: ДА / Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной: Стандартное разрешение сканирования 600x600 / Максимальный формат сканирования: A3 / Максимальный формат копирования: A3 / Количество картриджей:1 / Количество цветов: 1 / Интерфейс USB: ДА / Интерфейс RJ-45: ДА / Вес: 54.11 кг / Размеры: 614x609x649мм / Цвет МФУ: серый / Срок гарантии: 12 мес.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Подключение
USB
Тип картриджа
HP 14A LaserJet (CF214A), HP 14X LaserJet (CF214X)
Место использования
большой офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
принтер, диск с ПО, картридж, кабель питания, документация, 2 лотка на 250 листов
Особенности
цветной ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
41
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
200000
Наличие факса
опция
Габариты ШхГхВ, мм
614x609x649
Страна производитель
Китай
Технология печати: лазерный / Формат печати: A3 / Разрешение печати (ч/б): 1200x1200dpi / Тип печати: черно-белый / Размещение: настольный / Встроенный ЖК-дисплей: цветной / Сканер: да / Копировальный аппарат: да / Факсимильный аппарат: опция / Скорость печати ЧБ A4 (до): 41 стр/мин / Печать на карточках: ДА / Печать на пленке: ДА / Печать на конвертах: ДА / Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной: Стандартное разрешение сканирования 600x600 / Максимальный формат сканирования: A3 / Максимальный формат копирования: A3 / Количество картриджей:1 / Количество цветов: 1 / Интерфейс USB: ДА / Интерфейс RJ-45: ДА / Вес: 54.11 кг / Размеры: 614x609x649мм / Цвет МФУ: серый / Срок гарантии: 12 мес.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A) - стоимость товара 336360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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