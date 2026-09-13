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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
0
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость копирования, стр/мин
0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
544 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723753
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Описание товара МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp)
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель сочетает функции печати, копирования и сканирования, поддерживает двустороннюю печать и работает с документами формата A4.
Черно-белая печать со скоростью до 35 стр/мин помогает быстро обрабатывать рабочие материалы, а масштабирование до 400% позволяет адаптировать документы под нужный размер. За один цикл можно сделать до 999 копий — удобно для подготовки больших комплектов.
Планшетно-протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi обеспечивает детальную оцифровку документов. МФУ также поддерживает печать фотографий. А отсутствие автоподатчика делает устройство подходящим для задач, где сканирование и копирование выполняются преимущественно с отдельных листов.
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель сочетает функции печати, копирования и сканирования, поддерживает двустороннюю печать и работает с документами формата A4.
Черно-белая печать со скоростью до 35 стр/мин помогает быстро обрабатывать рабочие материалы, а масштабирование до 400% позволяет адаптировать документы под нужный размер. За один цикл можно сделать до 999 копий — удобно для подготовки больших комплектов.
Планшетно-протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi обеспечивает детальную оцифровку документов. МФУ также поддерживает печать фотографий. А отсутствие автоподатчика делает устройство подходящим для задач, где сканирование и копирование выполняются преимущественно с отдельных листов.
МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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