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МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A)

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МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 1
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 2
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 3
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
43
Скорость копирования, стр/мин
43
  • МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 1
  • МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 2
  • МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 3
  • МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
197 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723755
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3780
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
1PV65A МФУ HP LaserJet Enterprise M528f; оригинальный стартовый лазерный картридж HP LaserJet (7500 страниц); листовка с нормативными требованиями (или компакт-диск); руководство по установке; кабель питания; кабель для факса
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
43
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
43
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
28.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
629
Габариты ШхГхВ, мм
0.725x0.595x0.605
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х61х59
Вес, кг.
27.7

Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A)

Лазерное МФУ HP — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны универсальность и стабильная работа с документами. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать на обычной бумаге, плёнках и конвертах, а максимальный формат A4 подходит для большинства офисных задач. Планшетный/протяжной сканирующий блок помогает работать с разными типами оригиналов, а масштабирование до 400% позволяет гибко подстраивать размер копий. За один цикл можно получить до 9999 копий — удобно для объёмной офисной работы. Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на ресурс 7500 страниц, поэтому МФУ готово к интенсивному использованию уже после установки. Поддержка AirPrint упрощает печать с совместимых устройств, а оперативная память объёмом до 3780 МБ обеспечивает уверенную обработку заданий. При весе 21,95 кг модель остаётся основательным офисным оборудованием, рассчитанным на постоянное рабочее применение.

Отзывы о товаре МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3780
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
1PV65A МФУ HP LaserJet Enterprise M528f; оригинальный стартовый лазерный картридж HP LaserJet (7500 страниц); листовка с нормативными требованиями (или компакт-диск); руководство по установке; кабель питания; кабель для факса
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
43
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
43
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
28.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
629
Габариты ШхГхВ, мм
0.725x0.595x0.605
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ HP — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны универсальность и стабильная работа с документами. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать на обычной бумаге, плёнках и конвертах, а максимальный формат A4 подходит для большинства офисных задач. Планшетный/протяжной сканирующий блок помогает работать с разными типами оригиналов, а масштабирование до 400% позволяет гибко подстраивать размер копий. За один цикл можно получить до 9999 копий — удобно для объёмной офисной работы. Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на ресурс 7500 страниц, поэтому МФУ готово к интенсивному использованию уже после установки. Поддержка AirPrint упрощает печать с совместимых устройств, а оперативная память объёмом до 3780 МБ обеспечивает уверенную обработку заданий. При весе 21,95 кг модель остаётся основательным офисным оборудованием, рассчитанным на постоянное рабочее применение.
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Отзывы


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