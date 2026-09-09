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МФУ Kyocera Color M8130cidn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Kyocera Color M8130cidn

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МФУ Kyocera Color M8130cidn - фото 1
МФУ Kyocera Color M8130cidn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
  • МФУ Kyocera Color M8130cidn - фото 1
  • МФУ Kyocera Color M8130cidn - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169094
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х75х75
Вес, кг.
107

Описание товара МФУ Kyocera Color M8130cidn

До 30/15 страниц форматов А4/А3 в минуту. Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс. Минимальные требования к установке и эксплуатации. Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления с интуитивно понятной навигацией. Низкий уровень энергопотребления для экономии электроэнергии. Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности. Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ Kyocera Color M8130cidn




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Описание
До 30/15 страниц форматов А4/А3 в минуту. Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс. Минимальные требования к установке и эксплуатации. Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления с интуитивно понятной навигацией. Низкий уровень энергопотребления для экономии электроэнергии. Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности. Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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