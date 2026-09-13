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МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp)

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МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 1
МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 2
МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 3
МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
50
Скорость копирования, стр/мин
50
  • МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 1
  • МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 2
  • МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 3
  • МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
762 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723739
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2100
Емкость выходного лотка, л
500
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
50
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
50
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.72х0.7
Вес, кг.
45

Описание товара МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp)

МФУ лазерное «Катюша» — производительное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать в формате A3 и обеспечивает чёткое чёрно-белое изображение с разрешением до 1200?1200 dpi. Скорость печати и копирования достигает 50 страниц в минуту — удобно для регулярной работы с большими объёмами документов. МФУ оснащено автоподатчиком и поддерживает двустороннюю печать, помогая ускорить обработку документов и рационально использовать бумагу. Вместительный лоток подачи и выходной лоток рассчитаны на интенсивную офисную нагрузку. Чёрно-белая печать с одним цветом оптимальна для деловой документации, отчётов и рабочих материалов. Вес устройства — 45 кг. Печать фотографий не предусмотрена.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp)




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Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2100
Емкость выходного лотка, л
500
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
50
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
50
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное «Катюша» — производительное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать в формате A3 и обеспечивает чёткое чёрно-белое изображение с разрешением до 1200?1200 dpi. Скорость печати и копирования достигает 50 страниц в минуту — удобно для регулярной работы с большими объёмами документов. МФУ оснащено автоподатчиком и поддерживает двустороннюю печать, помогая ускорить обработку документов и рационально использовать бумагу. Вместительный лоток подачи и выходной лоток рассчитаны на интенсивную офисную нагрузку. Чёрно-белая печать с одним цветом оптимальна для деловой документации, отчётов и рабочих материалов. Вес устройства — 45 кг. Печать фотографий не предусмотрена.


Теги товара: черно-белые
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Доставка
Отзывы


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