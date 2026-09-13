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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
50
Скорость копирования, стр/мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
762 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723739
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Описание товара МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp)
МФУ лазерное «Катюша» — производительное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать в формате A3 и обеспечивает чёткое чёрно-белое изображение с разрешением до 1200?1200 dpi. Скорость печати и копирования достигает 50 страниц в минуту — удобно для регулярной работы с большими объёмами документов.
МФУ оснащено автоподатчиком и поддерживает двустороннюю печать, помогая ускорить обработку документов и рационально использовать бумагу. Вместительный лоток подачи и выходной лоток рассчитаны на интенсивную офисную нагрузку. Чёрно-белая печать с одним цветом оптимальна для деловой документации, отчётов и рабочих материалов. Вес устройства — 45 кг. Печать фотографий не предусмотрена.
МФУ лазерное «Катюша» — производительное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать в формате A3 и обеспечивает чёткое чёрно-белое изображение с разрешением до 1200?1200 dpi. Скорость печати и копирования достигает 50 страниц в минуту — удобно для регулярной работы с большими объёмами документов.
МФУ оснащено автоподатчиком и поддерживает двустороннюю печать, помогая ускорить обработку документов и рационально использовать бумагу. Вместительный лоток подачи и выходной лоток рассчитаны на интенсивную офисную нагрузку. Чёрно-белая печать с одним цветом оптимальна для деловой документации, отчётов и рабочих материалов. Вес устройства — 45 кг. Печать фотографий не предусмотрена.
МФУ лазерное Катюша M450 (артикул: M450pm-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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