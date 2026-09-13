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МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG)

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МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото 1
МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото 2
МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
  • МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото 1
  • МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото 2
  • МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723725
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Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
15000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
документация, кабель USB, кабель питания, стартовый барабан, стартовый картридж
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
25000
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага, карточки, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
100
Потребляемая мощность при работе, Вт
1450
Габариты ШхГхВ, мм
575 ? 568 ? 786 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.75х0.75
Вес, кг.
62

Описание товара МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG)

МФУ Avision — практичное лазерное решение для офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 40 стр/мин, поддерживает максимальный формат A3 и оснащено двусторонней печатью — удобно для подготовки объёмных документов с экономией бумаги. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать чёткие цифровые копии. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB, поэтому МФУ легко встроить в офисную рабочую среду. Лоток подачи рассчитан на 100 л, выходной — на 500 л, что удобно при интенсивной печати и сокращает необходимость частого обслуживания. Объём оперативной памяти до 15000 Мб поддерживает стабильную обработку заданий. МФУ предназначено для офисной печати документов и не поддерживает печать фотографий.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG)




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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
15000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
документация, кабель USB, кабель питания, стартовый барабан, стартовый картридж
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
25000
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага, карточки, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
100
Потребляемая мощность при работе, Вт
1450
Габариты ШхГхВ, мм
575 ? 568 ? 786 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Avision — практичное лазерное решение для офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 40 стр/мин, поддерживает максимальный формат A3 и оснащено двусторонней печатью — удобно для подготовки объёмных документов с экономией бумаги. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать чёткие цифровые копии. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB, поэтому МФУ легко встроить в офисную рабочую среду. Лоток подачи рассчитан на 100 л, выходной — на 500 л, что удобно при интенсивной печати и сокращает необходимость частого обслуживания. Объём оперативной памяти до 15000 Мб поддерживает стабильную обработку заданий. МФУ предназначено для офисной печати документов и не поддерживает печать фотографий.


Теги товара: черно-белые
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