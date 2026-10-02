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МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый

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МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 1
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 2
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 3
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 4
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 5
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 6
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645399
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
PC-211
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, стартовый картридж PC-211, руководство по установке, шнур питания, USB кабель, CD с драйверами и документацией
Особенности
монохромный ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
417x301x305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х38
Вес, кг.
12

Описание товара МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый

МФУ Pantum M6557NW идеальный лазерный бизнес-ассистент. Эффективная печать. Черно-белая печать документов выполняется с высокой скоростью и в превосходном качестве.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
PC-211
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, стартовый картридж PC-211, руководство по установке, шнур питания, USB кабель, CD с драйверами и документацией
Особенности
монохромный ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
417x301x305
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Pantum M6557NW идеальный лазерный бизнес-ассистент. Эффективная печать. Черно-белая печать документов выполняется с высокой скоростью и в превосходном качестве.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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