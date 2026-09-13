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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость копирования, стр/мин
33
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723742
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Описание товара МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133pm-pp)
Лазерное МФУ «Катюша» — практичное решение для большого и среднего офиса, где важны высокая производительность и удобная организация документооборота. Устройство работает с форматом A4 и выполняет черно-белую печать со скоростью до 33 стр./мин, обеспечивая оперативную подготовку документов.
Разрешение печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие тексты и аккуратную детализацию в деловой документации. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а функция двусторонней печати позволяет рационально использовать бумагу.
Лоток подачи ёмкостью 300 л и выходной лоток на 150 л поддерживают комфортную работу с большими объёмами заданий без постоянного вмешательства. Оперативная память до 1024 Мб способствует стабильной обработке документов. МФУ рассчитано на чёрно-белую печать и копирование, без функции печати фотографий.
Лазерное МФУ «Катюша» — практичное решение для большого и среднего офиса, где важны высокая производительность и удобная организация документооборота. Устройство работает с форматом A4 и выполняет черно-белую печать со скоростью до 33 стр./мин, обеспечивая оперативную подготовку документов.
Разрешение печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие тексты и аккуратную детализацию в деловой документации. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а функция двусторонней печати позволяет рационально использовать бумагу.
Лоток подачи ёмкостью 300 л и выходной лоток на 150 л поддерживают комфортную работу с большими объёмами заданий без постоянного вмешательства. Оперативная память до 1024 Мб способствует стабильной обработке документов. МФУ рассчитано на чёрно-белую печать и копирование, без функции печати фотографий.
МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133pm-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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