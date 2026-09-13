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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
500
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
55
Скорость копирования, стр/мин
55
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723022
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Устройство, кабель питания, руководство по эксплуатации, CD с драйверами и ПО
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
55
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
55
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
59.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
719
Габариты ШхГхВ, мм
480 x 480 x 590 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х55
Вес, кг.
20
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA5500ifx (110C0Z3NL0) A4 белый
Это мощное и продуктивное МФУ лазерное Kyocera отлично справится с офисными задачами любого объёма. Компактный для своего класса формат A4 позволяет рационально использовать рабочее пространство, а при весе 24,7 кг устройство устойчиво стоит даже в многолюдном офисе.
Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на внушительные 10 000 страниц, что снижает частоту обслуживания и помогает сконцентрироваться на задачах. Высокая скорость копирования — 55 страниц в минуту — ускоряет офисные процессы, а максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi обеспечивает чёткий и профессиональный результат документов.
Благодаря оптическому разрешению сканера 600x600 dpi каждая копия получается точной и детализированной, а поддержка планшетного и протяжного сканирования расширяет ваши возможности по работе с различными материалами. Производительная оперативная память до 3500 Мб справится с большими документопотоками, а функция масштабирования вплоть до 400% позволяет легко адаптировать размеры копий под разные задачи.
Поддержка Air Print делает печать с мобильных устройств ещё удобнее — нет времени на сложные настройки, документы сразу поступают в работу. Выдерживает до 999 копий за цикл — для настоящего офисного темпа.
Kyocera — надёжное решение для эффективности вашего бизнеса.
Устройство, кабель питания, руководство по эксплуатации, CD с драйверами и ПО
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
55
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Скорость копирования, стр/мин
55
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
59.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
719
Габариты ШхГхВ, мм
480 x 480 x 590 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Это мощное и продуктивное МФУ лазерное Kyocera отлично справится с офисными задачами любого объёма. Компактный для своего класса формат A4 позволяет рационально использовать рабочее пространство, а при весе 24,7 кг устройство устойчиво стоит даже в многолюдном офисе.
Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на внушительные 10 000 страниц, что снижает частоту обслуживания и помогает сконцентрироваться на задачах. Высокая скорость копирования — 55 страниц в минуту — ускоряет офисные процессы, а максимальное разрешение печати 1200x1200 dpi обеспечивает чёткий и профессиональный результат документов.
Благодаря оптическому разрешению сканера 600x600 dpi каждая копия получается точной и детализированной, а поддержка планшетного и протяжного сканирования расширяет ваши возможности по работе с различными материалами. Производительная оперативная память до 3500 Мб справится с большими документопотоками, а функция масштабирования вплоть до 400% позволяет легко адаптировать размеры копий под разные задачи.
Поддержка Air Print делает печать с мобильных устройств ещё удобнее — нет времени на сложные настройки, документы сразу поступают в работу. Выдерживает до 999 копий за цикл — для настоящего офисного темпа.
Kyocera — надёжное решение для эффективности вашего бизнеса.
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA5500ifx (110C0Z3NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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