МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 850 руб.
В наличии
Код товара: 631636
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
78 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х44
Вес, кг.
23
Описание товара МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4
Возможность увеличения объёма подачи бумаги благодаря двум дополнительным лоткам, рассчитанным на 250 листов каждый. Двухсторонний однопроходный автоподатчик позволяет оперативно копировать и сканировать двусторонние документы. 2.8дюймовый цветной сенсорный экран упрощает доступ к функциям устройства, а также позволяет легко отслеживать его состояние и управлять им.
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Возможность увеличения объёма подачи бумаги благодаря двум дополнительным лоткам, рассчитанным на 250 листов каждый. Двухсторонний однопроходный автоподатчик позволяет оперативно копировать и сканировать двусторонние документы. 2.8дюймовый цветной сенсорный экран упрощает доступ к функциям устройства, а также позволяет легко отслеживать его состояние и управлять им.
МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 78850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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