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МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4

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МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 - фото 1
МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 - фото 1
  • МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 850 руб. 
Начислим 1262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4
78 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х44
Вес, кг.
23

Описание товара МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4

Возможность увеличения объёма подачи бумаги благодаря двум дополнительным лоткам, рассчитанным на 250 листов каждый. Двухсторонний однопроходный автоподатчик позволяет оперативно копировать и сканировать двусторонние документы. 2.8дюймовый цветной сенсорный экран упрощает доступ к функциям устройства, а также позволяет легко отслеживать его состояние и управлять им.

Отзывы о товаре МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4




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Характеристики
Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Возможность увеличения объёма подачи бумаги благодаря двум дополнительным лоткам, рассчитанным на 250 листов каждый. Двухсторонний однопроходный автоподатчик позволяет оперативно копировать и сканировать двусторонние документы. 2.8дюймовый цветной сенсорный экран упрощает доступ к функциям устройства, а также позволяет легко отслеживать его состояние и управлять им.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 78850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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