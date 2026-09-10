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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392261
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Описание товара МФУ лазерное Ricoh M 2702 (418146)
Ricoh IM 2702 — это многофункциональное устройство формата A3 с интеллектуальными функциями. Панель управления с цветным сенсорным экраном упрощает управление и поддерживает интеграцию с облаком. На смарт-панели управления расположен целый набор инструментов для управления рабочим процессом. Загружаемые интеллектуальные приложения оптимизируют длительные процессы (например, копирование удостоверений личности). Пользователи могут подключаться к МФУ со своих смартфонов и планшетов для выполнения сканирования и печати. Кроме того, благодаря интеграции с облаком они могут сканировать документы и выгружать их в такие службы, как DropBox и Sharepoint.
Ricoh IM 2702 — это многофункциональное устройство формата A3 с интеллектуальными функциями. Панель управления с цветным сенсорным экраном упрощает управление и поддерживает интеграцию с облаком. На смарт-панели управления расположен целый набор инструментов для управления рабочим процессом. Загружаемые интеллектуальные приложения оптимизируют длительные процессы (например, копирование удостоверений личности). Пользователи могут подключаться к МФУ со своих смартфонов и планшетов для выполнения сканирования и печати. Кроме того, благодаря интеграции с облаком они могут сканировать документы и выгружать их в такие службы, как DropBox и Sharepoint.
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