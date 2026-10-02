МФУ Катюша M130
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640718
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х51х48
Вес, кг.
13.5
Описание товара МФУ Катюша M130
Отечественное многофункциональное устройство, совмещающее в себе принтер, сканер и копир. Отлично подойдет для небольших и средних офисов, в которых решаются ежедневные задачи печати. Устройство имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, упрощающий взаимодействие с пользователем.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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