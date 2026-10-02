МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный
Универсальное и высокопроизводительное многофункциональное устройство формата A3 M 2701 представляет собой надежное комплексное решение для любых потребностей при работе с документами. Оно поддерживает черно-белую печать и копирование со скоростью 27 стр/мин, а также цветное сканирование. Реверсивный АПД позволяет автоматизировать сканирование, кроме того, для упрощения управления предлагается возможность быстрого доступа к расширенным функциям, таким как копирование удостоверений и сканирование в электронную почту. Устройство поддерживает двустороннюю печать, может оснащаться тремя лотками и обеспечивает простую печать на бумаге различного формата, а также подачу конвертов и этикеток.
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Теги товара: черно-белые, сетевые
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Теги товара: черно-белые, сетевые
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