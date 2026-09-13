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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость копирования, стр/мин
33
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723740
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Описание товара МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp)
Лазерное МФУ «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 33 страниц в минуту, поддерживает максимальный формат A4 и обеспечивает разрешение печати до 1200?1200 dpi для чётких текстов и детализации.
Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рациональнее использовать бумагу. Лоток подачи вместимостью 300 л и выходной лоток на 150 л позволяют реже заниматься загрузкой и выгрузкой бумаги. Оперативная память объёмом до 512 МБ поддерживает комфортную работу с офисными заданиями. МФУ рассчитано на чёрно-белую печать документов и не предназначено для печати фотографий.
Лазерное МФУ «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 33 страниц в минуту, поддерживает максимальный формат A4 и обеспечивает разрешение печати до 1200?1200 dpi для чётких текстов и детализации.
Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рациональнее использовать бумагу. Лоток подачи вместимостью 300 л и выходной лоток на 150 л позволяют реже заниматься загрузкой и выгрузкой бумаги. Оперативная память объёмом до 512 МБ поддерживает комфортную работу с офисными заданиями. МФУ рассчитано на чёрно-белую печать документов и не предназначено для печати фотографий.
МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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