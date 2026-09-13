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МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp)

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МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 1
МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 2
МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 3
МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость копирования, стр/мин
33
  • МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 1
  • МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 2
  • МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 3
  • МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723740
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
300
Емкость выходного лотка, л
150
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
33
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х46
Вес, кг.
10.4

Описание товара МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp)

Лазерное МФУ «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 33 страниц в минуту, поддерживает максимальный формат A4 и обеспечивает разрешение печати до 1200?1200 dpi для чётких текстов и детализации. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рациональнее использовать бумагу. Лоток подачи вместимостью 300 л и выходной лоток на 150 л позволяют реже заниматься загрузкой и выгрузкой бумаги. Оперативная память объёмом до 512 МБ поддерживает комфортную работу с офисными заданиями. МФУ рассчитано на чёрно-белую печать документов и не предназначено для печати фотографий.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133p-512-pp)




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Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
300
Емкость выходного лотка, л
150
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
33
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 33 страниц в минуту, поддерживает максимальный формат A4 и обеспечивает разрешение печати до 1200?1200 dpi для чётких текстов и детализации. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов, а двусторонняя печать помогает рациональнее использовать бумагу. Лоток подачи вместимостью 300 л и выходной лоток на 150 л позволяют реже заниматься загрузкой и выгрузкой бумаги. Оперативная память объёмом до 512 МБ поддерживает комфортную работу с офисными заданиями. МФУ рассчитано на чёрно-белую печать документов и не предназначено для печати фотографий.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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