МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый
МФУ лазерное Kyocera – надежное и мощное решение для офиса. Весит 22,3 кг, так что обеспечит устойчивость на рабочем месте, а максимальный формат A4 делает его универсальным для большинства задач. Отличается высоким ресурсом стартового чёрно-белого картриджа — до 6000 страниц, что минимизирует заботы о замене расходников. Вместительный выходной лоток на 250 листов позволяет печатать крупные документы, не отвлекаясь на частую выгрузку бумаги. Поддержка Air Print избавит от лишних проводов и даст распечатывать с мобильных устройств. Удобный планшетный/протяжной сканер подойдёт для разных типов документов. Максимум оперативной памяти до 3000 Мб справится с большими заданиями без задержек. Возможность масштабирования до 400% и автокопирование до 999 копий за цикл делают это МФУ отличным помощником в активной офисной работе. Простое подключение по USB 2.0. Факс не предусмотрен — всё внимание на сканирование, копирование и печать без лишних функций.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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