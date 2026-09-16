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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый

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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 1
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 2
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 3
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Скорость копирования, стр/мин
45
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 410 руб. 
Начислим 1079 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый
67 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
Стартовый тонер на 6000 стр. в комплекте
Особенности
93 шрифта для (PCL6, KPDL3), 8 шрифтов для Windows, 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417) Дополнительные особенности печати: Проверка целостности во время выполнения, Microsoft Universal Print, печать для Chrome OS
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
55.9
Потребляемая мощность при работе, Вт
594.7
Габариты ШхГхВ, мм
475х475х575 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х59х56
Вес, кг.
32

Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый

МФУ лазерное Kyocera – надежное и мощное решение для офиса. Весит 22,3 кг, так что обеспечит устойчивость на рабочем месте, а максимальный формат A4 делает его универсальным для большинства задач. Отличается высоким ресурсом стартового чёрно-белого картриджа — до 6000 страниц, что минимизирует заботы о замене расходников. Вместительный выходной лоток на 250 листов позволяет печатать крупные документы, не отвлекаясь на частую выгрузку бумаги. Поддержка Air Print избавит от лишних проводов и даст распечатывать с мобильных устройств. Удобный планшетный/протяжной сканер подойдёт для разных типов документов. Максимум оперативной памяти до 3000 Мб справится с большими заданиями без задержек. Возможность масштабирования до 400% и автокопирование до 999 копий за цикл делают это МФУ отличным помощником в активной офисной работе. Простое подключение по USB 2.0. Факс не предусмотрен — всё внимание на сканирование, копирование и печать без лишних функций.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3000
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
250
Комплектация
Стартовый тонер на 6000 стр. в комплекте
Особенности
93 шрифта для (PCL6, KPDL3), 8 шрифтов для Windows, 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417) Дополнительные особенности печати: Проверка целостности во время выполнения, Microsoft Universal Print, печать для Chrome OS
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
45
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
55.9
Потребляемая мощность при работе, Вт
594.7
Габариты ШхГхВ, мм
475х475х575 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Kyocera – надежное и мощное решение для офиса. Весит 22,3 кг, так что обеспечит устойчивость на рабочем месте, а максимальный формат A4 делает его универсальным для большинства задач. Отличается высоким ресурсом стартового чёрно-белого картриджа — до 6000 страниц, что минимизирует заботы о замене расходников. Вместительный выходной лоток на 250 листов позволяет печатать крупные документы, не отвлекаясь на частую выгрузку бумаги. Поддержка Air Print избавит от лишних проводов и даст распечатывать с мобильных устройств. Удобный планшетный/протяжной сканер подойдёт для разных типов документов. Максимум оперативной памяти до 3000 Мб справится с большими заданиями без задержек. Возможность масштабирования до 400% и автокопирование до 999 копий за цикл делают это МФУ отличным помощником в активной офисной работе. Простое подключение по USB 2.0. Факс не предусмотрен — всё внимание на сканирование, копирование и печать без лишних функций.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 белый - этот товар вы можете купить по цене 67410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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