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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый

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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 8
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 9
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 10
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 11
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 12
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 13
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 14
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 15
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 16
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 17
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 18
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость копирования, стр/мин
21
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 8
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 9
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 10
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 11
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 12
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 13
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 14
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 15
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 16
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 17
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 18
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 360 руб. 
Начислим 950 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый
59 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация
Особенности
цветной ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
21
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Скорость копирования, стр/мин
21
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
11
Потребляемая мощность при работе, Вт
850
Габариты ШхГхВ, мм
451x460x360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
31

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый

Повысьте производительность процессов печати и сканирования с помощью цветных принтеров с возможностями подключения Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи. Доступ к файлам из облака Оцените встроенную поддержку облачных платформ - Google Диска, DropBox и OneDrive - и используйте возможности печати и сканирования напрямую в облако. Печать со смартфона Подключение мобильных устройств через приложение Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) позволяет выполнять печать с телефона, где бы вы ни находились. Автоматизация повседневных задач Настраивайте рабочие процессы с библиотекой приложений, которая позволяет одним касанием выполнять такие задачи, как печать сохраненных форм, сканирование для отправки по электронной почте и копирование документов. Защитите конфиденциальные документы Используйте надежные функции безопасности, такие как защита PIN-кодом для ограничения автоматического выпуска заданий, а также проверка системы при запуске для защиты устройства от взлома и вирусов. Повышайте эффективность Оцените быструю печать, высокоскоростное двустороннее сканирование за один проход и большой сенсорный экран для эффективного выполнения заданий печати и сканирования.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация
Особенности
цветной ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
21
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Скорость копирования, стр/мин
21
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
11
Потребляемая мощность при работе, Вт
850
Габариты ШхГхВ, мм
451x460x360
Страна производитель
Китай
Описание
Повысьте производительность процессов печати и сканирования с помощью цветных принтеров с возможностями подключения Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи. Доступ к файлам из облака Оцените встроенную поддержку облачных платформ - Google Диска, DropBox и OneDrive - и используйте возможности печати и сканирования напрямую в облако. Печать со смартфона Подключение мобильных устройств через приложение Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) позволяет выполнять печать с телефона, где бы вы ни находились. Автоматизация повседневных задач Настраивайте рабочие процессы с библиотекой приложений, которая позволяет одним касанием выполнять такие задачи, как печать сохраненных форм, сканирование для отправки по электронной почте и копирование документов. Защитите конфиденциальные документы Используйте надежные функции безопасности, такие как защита PIN-кодом для ограничения автоматического выпуска заданий, а также проверка системы при запуске для защиты устройства от взлома и вирусов. Повышайте эффективность Оцените быструю печать, высокоскоростное двустороннее сканирование за один проход и большой сенсорный экран для эффективного выполнения заданий печати и сканирования.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 59360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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