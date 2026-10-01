МФУ лазерный Pantum CM1100ADW (цветной, А4, принтер/копир/сканер, 1200x600dpi, 18ppm, 1Gb, ADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (CM1100ADW)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 320 руб.
В наличии
Код товара: 628746
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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52 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ Pantum, стартовый картридж (CTL-1100K: 1000 страниц (черный), CTL-1100C: 700 страниц (голубой), CTL-1100M: 700 страниц (пурпурный), CTL-1100Y: 700 страниц (желтый)), краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
печать водяных знаков, плакатов
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х45
Вес, кг.
19
Описание товара МФУ лазерный Pantum CM1100ADW (цветной, А4, принтер/копир/сканер, 1200x600dpi, 18ppm, 1Gb, ADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (CM1100ADW)
Благодаря процессору с частотой 1,0 ГГц и памяти 1 ГБ вы быстро решите сложные проекты. Комфортная скорость печати 18 стр/мин А4 позволит вам решать все ваши ежедневные задачи, а также автоматическая двусторонняя печать сократить расход бумаги. Устройство оснащено вместительным автоподатчиком на 50 страниц, что позволит вам копировать и сканировать намного быстрее.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ Pantum, стартовый картридж (CTL-1100K: 1000 страниц (черный), CTL-1100C: 700 страниц (голубой), CTL-1100M: 700 страниц (пурпурный), CTL-1100Y: 700 страниц (желтый)), краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
печать водяных знаков, плакатов
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Благодаря процессору с частотой 1,0 ГГц и памяти 1 ГБ вы быстро решите сложные проекты. Комфортная скорость печати 18 стр/мин А4 позволит вам решать все ваши ежедневные задачи, а также автоматическая двусторонняя печать сократить расход бумаги. Устройство оснащено вместительным автоподатчиком на 50 страниц, что позволит вам копировать и сканировать намного быстрее.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерный Pantum CM1100ADW (цветной, А4, принтер/копир/сканер, 1200x600dpi, 18ppm, 1Gb, ADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (CM1100ADW) - стоимость товара 52320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum CM1100ADW (цветной, А4, принтер/копир/сканер, 1200x600dpi, 18ppm, 1Gb, ADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (CM1100ADW)