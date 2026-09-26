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Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm)

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Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 1
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 2
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 3
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 4
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 5
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 6
Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 1
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 2
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 3
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 4
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 5
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 6
  • Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18&quot; (45cm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622382
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
45х30х26
Вес, кг.
6.3

Описание товара Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm)

Бензопила STARWIND SG-5218 1 Вт 3.5 л.с. длина шины 18 дюймов 45 см 1898049 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Starwind SG-5218 2600Вт 3.5л.с. дл.шины:18" (45cm)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила STARWIND SG-5218 1 Вт 3.5 л.с. длина шины 18 дюймов 45 см 1898049 предназначена для распиливания древесины. Бензиновый двигатель обеспечивает продолжительную работу изделия. Проста в эксплуатации, поэтому не требует специальных навыков. Благодаря эргономичной форме пила удобна в использовании.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
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Отзывы


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