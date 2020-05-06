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Бензопила Huter BS-25

(3)
Артикул: 35615
Бензопила Huter BS-25
7 090 руб. 

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6 450 руб. 

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Артикул: 35615
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя1.1 л. с.
Объём двигателя, см325
Объём топливного бака, л0.2
Число тактов двигателя2
Длина шины30 см
Максимальная длина шины12 дюйм.
Шаг цепи3/8 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума112 дБ
Ширина, см40
Длина, см45
Высота, см29
Вес, кг3.8
бензопила, мощность 800 Вт, длина шины 30 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 3.8 кг


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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цепь смазывается в автоматическом режиме. Компактные габариты. Малый вес. Вместительный топливный бак. Надежная в работе.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Около двух часов пилил привезенные бревна. Руки абсолютно не устали, потому что пила оснащена виброгасящим механизмом. Воздушный фильтр надежно защищен специальным прочным кожухом. Пилу удерживать действительно легко за счет эргономичной, нескользящей ручке.


06.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компактная и легкая, элементарно разбирается, внешне выглядит привлекательно.

Недостатки:
Нету их

Комментарий:
На даче построил баньку, для заготовки дров и работы в саду, приобрел эту малышку-пилу. Очень удобна в процессе пилки, в руках лежит как приклеенная, можно, даже, одной рукой успешно трудится. Техника защищена от вибрации. Идеально подойдет для работ на высоте - на деревьях.


27.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
минимум вибрации, удобно держать.

Недостатки:
пока не обнаружил.

Комментарий:
Двигатель заводится и гасится сразу, без сбоев. Пила для такой мощности весит немного, при этом понравилось, что ручка удобная и вибрацию даёт слабую.

Самовывоз невозможен
Бензопила Huter BS-25 - купить по цене 7090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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