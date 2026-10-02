Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П
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Характеристики
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П представлена в компактном дизайне синего цвета и оснащена эргономичной рукояткой с резиновой накладкой против скольжения. Оборудование работает с мощностью 1800 Вт или 2.4 л.с. Используемый двигатель имеет объем 45 см?. Предусматривается наличие шины на 40 см (16”) при пазе 1.5 мм (0.058”). Бензопила оснащена цепью с 66 звеньями и шагом 8.25 мм. Смотрите также: Аэраторы для газона , Бензопилы , Воздуходувки , Газонокосилки , Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения , Дровоколы , Измельчители садовые , Канализационные насосные установки , Комплектующие и аксессуары для садовой техники , Культиваторы , Мойки высокого давления , Мотоблоки , Мотобуры , Мотопомпы , Насосные станции , Насосы , Ножницы для травы и ветвей , Опрыскиватели , Пылесосы садовые , Снегоуборочная техника , Триммеры и мотокосы , Электрические ножницы для стрижки кустов , Электропилы , 2 л.с. , 2.9 л.с. , 45 см , 18 дюймов , 0.375 , Электрический привод , С плавной регулировкой скорости , 114 дБ , 116 дБ , Бренды , Carver Теги товара: 45 , 0.55 , 40 см , 16 дюймов , 0.325 , Бензиновый привод , С тормозом цепи , Функция антивибрация , 113 дБ
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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