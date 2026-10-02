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Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П

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Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 1
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 2
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 3
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 4
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 5
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 6
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 7
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 8
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 9
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.4
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 1
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 2
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 3
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 4
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 5
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 6
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 7
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 8
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 9
  • Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
15 190 руб.  20 300 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264950
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П
15 190 руб. -25%
20 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепь пильная Шина Кожух шины Емкость для смешивания Доп. катушка стартера Ключ универсальный
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.4
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
66
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х27
Вес, кг.
17.7

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П представлена в компактном дизайне синего цвета и оснащена эргономичной рукояткой с резиновой накладкой против скольжения. Оборудование работает с мощностью 1800 Вт или 2.4 л.с. Используемый двигатель имеет объем 45 см?. Предусматривается наличие шины на 40 см (16”) при пазе 1.5 мм (0.058”). Бензопила оснащена цепью с 66 звеньями и шагом 8.25 мм. Смотрите также: Аэраторы для газона , Бензопилы , Воздуходувки , Газонокосилки , Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения , Дровоколы , Измельчители садовые , Канализационные насосные установки , Комплектующие и аксессуары для садовой техники , Культиваторы , Мойки высокого давления , Мотоблоки , Мотобуры , Мотопомпы , Насосные станции , Насосы , Ножницы для травы и ветвей , Опрыскиватели , Пылесосы садовые , Снегоуборочная техника , Триммеры и мотокосы , Электрические ножницы для стрижки кустов , Электропилы , 2 л.с. , 2.9 л.с. , 45 см , 18 дюймов , 0.375 , Электрический привод , С плавной регулировкой скорости , 114 дБ , 116 дБ , Бренды , Carver Теги товара: 45 , 0.55 , 40 см , 16 дюймов , 0.325 , Бензиновый привод , С тормозом цепи , Функция антивибрация , 113 дБ



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)

Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Цепь пильная Шина Кожух шины Емкость для смешивания Доп. катушка стартера Ключ универсальный
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
2.4
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
66
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
113
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П представлена в компактном дизайне синего цвета и оснащена эргономичной рукояткой с резиновой накладкой против скольжения. Оборудование работает с мощностью 1800 Вт или 2.4 л.с. Используемый двигатель имеет объем 45 см?. Предусматривается наличие шины на 40 см (16”) при пазе 1.5 мм (0.058”). Бензопила оснащена цепью с 66 звеньями и шагом 8.25 мм. Смотрите также: Аэраторы для газона , Бензопилы , Воздуходувки , Газонокосилки , Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения , Дровоколы , Измельчители садовые , Канализационные насосные установки , Комплектующие и аксессуары для садовой техники , Культиваторы , Мойки высокого давления , Мотоблоки , Мотобуры , Мотопомпы , Насосные станции , Насосы , Ножницы для травы и ветвей , Опрыскиватели , Пылесосы садовые , Снегоуборочная техника , Триммеры и мотокосы , Электрические ножницы для стрижки кустов , Электропилы , 2 л.с. , 2.9 л.с. , 45 см , 18 дюймов , 0.375 , Электрический привод , С плавной регулировкой скорости , 114 дБ , 116 дБ , Бренды , Carver Теги товара: 45 , 0.55 , 40 см , 16 дюймов , 0.325 , Бензиновый привод , С тормозом цепи , Функция антивибрация , 113 дБ


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см), Объём топливного бака (л)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Зубр ПБЦ-450 40П - по цене 15190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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