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Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П

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Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 1
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 2
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 3
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 4
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 5
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 6
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 7
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 8
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 9
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
40.1
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Объём топливного бака, л
0.39
Емкость масляного бака, л
0.21
Длина шины, дюйм
16
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 1
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 2
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 3
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 4
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 5
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 6
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 7
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 8
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 9
  • Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
13 910 руб.  18 663 руб. 
Начислим 223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П
13 910 руб. -25%
18 663 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
40.1
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.39
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
57
Уровень шума
114
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х27
Вес, кг.
1.64

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П представлена в эргономичном корпусе красного цвета и дополнена удобной для удержания ручкой с резиновой накладкой, исключающей скольжение во время работы. В основе используется двигатель на 40 куб.см., действующий с мощностью 1500 Вт или 2.0 л.с. Используется цепь с 57 звеньями и шагом 9.3 мм. Направляющая шина имеет длину 40 см (16”) и паз 1.3 мм (0.050”). Смотрите также: Аэраторы для газона , Бензопилы , Воздуходувки , Газонокосилки , Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения , Дровоколы , Измельчители садовые , Канализационные насосные установки , Комплектующие и аксессуары для садовой техники , Культиваторы , Мойки высокого давления , Мотоблоки , Мотобуры , Мотопомпы , Насосные станции , Насосы , Ножницы для травы и ветвей , Опрыскиватели , Пылесосы садовые , Снегоуборочная техника , Триммеры и мотокосы , Электрические ножницы для стрижки кустов , Электропилы , 2.9 л.с. , 45 , 0.55 , 45 см , 18 дюймов , 0.325 , Электрический привод , С плавной регулировкой скорости , 113 дБ , 116 дБ , Бренды Теги товара: 2 л.с. , 40 см , 16 дюймов , 0.375 , Бензиновый привод , С тормозом цепи , Функция антивибрация , 114 дБ



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр

Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Класс
профессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
40.1
Мощность двигателя (л.с.)
2
Мощность двигателя (кВт)
1.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.39
Емкость масляного бака, л
0.21
Количество звеньев
57
Уровень шума
114
Развернуть
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П представлена в эргономичном корпусе красного цвета и дополнена удобной для удержания ручкой с резиновой накладкой, исключающей скольжение во время работы. В основе используется двигатель на 40 куб.см., действующий с мощностью 1500 Вт или 2.0 л.с. Используется цепь с 57 звеньями и шагом 9.3 мм. Направляющая шина имеет длину 40 см (16”) и паз 1.3 мм (0.050”). Смотрите также: Аэраторы для газона , Бензопилы , Воздуходувки , Газонокосилки , Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения , Дровоколы , Измельчители садовые , Канализационные насосные установки , Комплектующие и аксессуары для садовой техники , Культиваторы , Мойки высокого давления , Мотоблоки , Мотобуры , Мотопомпы , Насосные станции , Насосы , Ножницы для травы и ветвей , Опрыскиватели , Пылесосы садовые , Снегоуборочная техника , Триммеры и мотокосы , Электрические ножницы для стрижки кустов , Электропилы , 2.9 л.с. , 45 , 0.55 , 45 см , 18 дюймов , 0.325 , Электрический привод , С плавной регулировкой скорости , 113 дБ , 116 дБ , Бренды Теги товара: 2 л.с. , 40 см , 16 дюймов , 0.375 , Бензиновый привод , С тормозом цепи , Функция антивибрация , 114 дБ


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Зубр ПБЦ-400 40П - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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