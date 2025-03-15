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Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП

4 Отзывы
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Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 1
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 2
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 3
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 4
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 5
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 6
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 7
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 8
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 9
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 10
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 11
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 12
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 13
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 14
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 15
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 16
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 17
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 18
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 19
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 20
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 21
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 22
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 23
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 24
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 25
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
56
Мощность двигателя (л.с.)
3.3
Мощность двигателя (кВт)
2.4
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Длина шины, дюйм
18.75
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 1
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 2
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 3
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 4
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 5
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 6
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 7
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 8
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 9
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 10
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 11
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 12
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 13
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 14
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 15
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 16
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 17
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 18
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 19
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 20
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 21
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 22
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 23
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 24
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 25
  • Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
16 850 руб.  22 425 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП
16 850 руб. -25%
22 425 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила - 1 шт Шина - 1шт Цепь пильная -1шт Кожух шины - 1 шт Ключ универсальный - 1 шт Емкость для смешивания - 1 шт Дополнительная катушка стартера - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Объём двигателя, см3
56
Мощность двигателя (л.с.)
3.3
Мощность двигателя (кВт)
2.4
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
116
Длина шины, дюйм
18.75
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х26
Вес, кг.
8.4

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП

Зубр ПБЦ-560 45ДП - инструмент профессионального уровня, применимый для продолжительной интенсивной эксплуатации. Он снабжен японским карбюратором и современной системой гашения вибрации. Безопасность рабочего процесса обеспечивается двойным тормозом - основным мгновенного действия и вспомогательным инерционным. Конструктивные достоинства бензопилы Зубр ПБЦ-560 45ДП Смазка пильной гарнитуры в автоматическом режиме. Предварительная очистка воздуха с целью задержки самых крупных частиц. Обегчение запуска встроенным праймером. Безопасная фиксация при помощи металлического упора. Возможность использования в любую погоду. При покупке этого инструмента у нас вы получите на него целых пять лет фирменной гарантии. Купить бензопилу Зубр ПБЦ-560 45ДП в магазине Agrox Всем нашим клиентам оказывается своевременная консультативная поддержка. Также к их услугам: Оперативная доставка заказов по всей Беларуси. Возможность оплаты товаров в кредит либо рассрочку. Предоставление скидки при всех повторных обращениях. Свяжитесь с нами для получения нужной вам дополнительной информации. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП

Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Анатолий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал и наконец получил качественный профессиональный товар, работает ровно и совсем не громко как писал
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, распилили кучу бревен никаких проблем.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2023
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бензопила, достаточно мощная и при этом экономичная. Завелась практически сразу. Пилит очень хорошо, очень удобная.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал поработать, распилил пару стволов деревьев, все отлично пилит, что еще заметил что даже на минимальном регуляторе масла смазки цепи, масло течет из под пилы



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила - 1 шт Шина - 1шт Цепь пильная -1шт Кожух шины - 1 шт Ключ универсальный - 1 шт Емкость для смешивания - 1 шт Дополнительная катушка стартера - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Объём двигателя, см3
56
Мощность двигателя (л.с.)
3.3
Мощность двигателя (кВт)
2.4
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
72
Развернуть
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
116
Длина шины, дюйм
18.75
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Зубр ПБЦ-560 45ДП - инструмент профессионального уровня, применимый для продолжительной интенсивной эксплуатации. Он снабжен японским карбюратором и современной системой гашения вибрации. Безопасность рабочего процесса обеспечивается двойным тормозом - основным мгновенного действия и вспомогательным инерционным. Конструктивные достоинства бензопилы Зубр ПБЦ-560 45ДП Смазка пильной гарнитуры в автоматическом режиме. Предварительная очистка воздуха с целью задержки самых крупных частиц. Обегчение запуска встроенным праймером. Безопасная фиксация при помощи металлического упора. Возможность использования в любую погоду. При покупке этого инструмента у нас вы получите на него целых пять лет фирменной гарантии. Купить бензопилу Зубр ПБЦ-560 45ДП в магазине Agrox Всем нашим клиентам оказывается своевременная консультативная поддержка. Также к их услугам: Оперативная доставка заказов по всей Беларуси. Возможность оплаты товаров в кредит либо рассрочку. Предоставление скидки при всех повторных обращениях. Свяжитесь с нами для получения нужной вам дополнительной информации. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Анатолий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал и наконец получил качественный профессиональный товар, работает ровно и совсем не громко как писал
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила, распилили кучу бревен никаких проблем.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2023
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная бензопила, достаточно мощная и при этом экономичная. Завелась практически сразу. Пилит очень хорошо, очень удобная.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал поработать, распилил пару стволов деревьев, все отлично пилит, что еще заметил что даже на минимальном регуляторе масла смазки цепи, масло течет из под пилы


Бензопила Зубр ПБЦ-560 45ДП - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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