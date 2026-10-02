Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП
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Характеристики
Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-490 45ДП
Бензиновая пила (бензопила) ПБЦ-490 45ДПОписаниеИдеальный вариант для пиления досок, бруса, стволов различных пород дерева на дачном участке. В отличие от электрической, бензиновая пила оснащена более мощным двигателем, безопасна в отношении поражения электрическим током, может работать в любую погоду и в любом месте. Функции легкого запуска, автоматической смазки цепи и эффективная антивибрационная защита делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Двойной тормоз цепи, приводимый в действие при откидывании защитного щитка или при отпускании клавиши блокировки на рукоятке, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор делают пилу безопасной в применении. Большая удельная мощность, высокое качество применяемых материалов и изготовления, обеспечивающие увеличенный ресурс, делают бензиновую пилу ЗУБР Вашим лучшим помощником.Преимущества Мощная, надежная пила для тяжелых работ, созданная для продолжительной работы Высокая надежность двигателя обеспечивается двумя компрессионными кольцами и хромированием цилиндра Японский карбюратор Walbro с праймером (принудительной подкачкой топлива) способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду, обеспечивает точную топливоподачу и экономичен по сравнению с другими аналогами Антивибрационная система, выполненная по профессиональной схеме, эффективно снижает возникающую вибрацию Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло, в зависимости от нагрузки и отключает подачу масло на холостых оборотах Основной тормоз мгновенного действия и вспомогательный инерционный тормоз, управляемый клавишей на рукоятке обеспечивают высокую безопасность работ Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра
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Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, 0.325, С тормозом цепи, Функция антивибрация
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