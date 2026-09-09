Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm)
Бензопила PATRIOT — это надежный инструмент полупрофессионального класса, предназначенный для выполнения разнообразных задач по распилу древесины. Благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 60,5 см? и мощностью 4,2 л.с. (3,1 кВт), эта пила обеспечивает эффективную и быструю работу даже с толстыми деревьями и бревнами. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы антивибрации, которая значительно снижает нагрузку на руки оператора, повышая комфорт и безопасность работы. Длина шины составляет 50 см, что позволяет с легкостью выполнять распил крупных материалов. Шаг цепи 3/8 дюйма обеспечивает оптимальную производительность и эффективность распила. Бензопила оснащена тормозом цепи, что повышает безопасность ее использования, предотвращая случайные включения и обеспечивая быстрый останов цепи в экстренных ситуациях. Топливный бак объемом 0,6 л позволяет выполнять продолжительные работы без частой дозаправки. Несмотря на отсутствие функции плавного пуска, модель демонстрирует отличную производительность благодаря мощному двухтактному двигателю. В конструкции пилы предусмотрены материалы и решения, обеспечивающие долговечность и надежность инструмента. С весом в 6,7 кг, бензопила PATRIOT остаётся достаточно маневренной, что позволяет использовать её как в профессиональных, так и в домашних условиях. Надежность бренда Patriot и сбалансированные технические характеристики делают эту модель отличным выбором для тех, кто ценит мощность, эффективность и удобство в эксплуатации.
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Теги товара: С тормозом цепи, Функция антивибрация
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Теги товара: С тормозом цепи, Функция антивибрация
Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm)