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Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm)

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Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 1
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 2
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 3
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 4
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 5
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 6
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 7
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Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 9
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Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 12
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Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 14
Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
60.5
Мощность двигателя (л.с.)
4.2
Мощность двигателя (кВт)
3.1
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.23
Шаг цепи, дюйм
0.375
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 1
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 2
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 3
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 4
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 5
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 6
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 7
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 8
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 9
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 10
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 11
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 12
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 13
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 14
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 15
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 16
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 17
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 18
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 19
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 20
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 21
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 22
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 23
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 24
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 25
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 26
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 27
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 28
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 29
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 30
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 31
  • Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20&quot; (50cm) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
11 010 руб.  16 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217860
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила цепная бензиновая, шина, кожух шины, цепь, упор с комплетом крепежа, емкость для приготовления топливной смеси, инструкция по эксплуатации
Объём двигателя, см3
60.5
Мощность двигателя (л.с.)
4.2
Мощность двигателя (кВт)
3.1
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.23
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
9.52
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
9.45

Описание товара Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm)

Бензопила PATRIOT — это надежный инструмент полупрофессионального класса, предназначенный для выполнения разнообразных задач по распилу древесины. Благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 60,5 см? и мощностью 4,2 л.с. (3,1 кВт), эта пила обеспечивает эффективную и быструю работу даже с толстыми деревьями и бревнами. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы антивибрации, которая значительно снижает нагрузку на руки оператора, повышая комфорт и безопасность работы. Длина шины составляет 50 см, что позволяет с легкостью выполнять распил крупных материалов. Шаг цепи 3/8 дюйма обеспечивает оптимальную производительность и эффективность распила. Бензопила оснащена тормозом цепи, что повышает безопасность ее использования, предотвращая случайные включения и обеспечивая быстрый останов цепи в экстренных ситуациях. Топливный бак объемом 0,6 л позволяет выполнять продолжительные работы без частой дозаправки. Несмотря на отсутствие функции плавного пуска, модель демонстрирует отличную производительность благодаря мощному двухтактному двигателю. В конструкции пилы предусмотрены материалы и решения, обеспечивающие долговечность и надежность инструмента. С весом в 6,7 кг, бензопила PATRIOT остаётся достаточно маневренной, что позволяет использовать её как в профессиональных, так и в домашних условиях. Надежность бренда Patriot и сбалансированные технические характеристики делают эту модель отличным выбором для тех, кто ценит мощность, эффективность и удобство в эксплуатации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver

Отзывы о товаре Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Бензопилы
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Пила цепная бензиновая, шина, кожух шины, цепь, упор с комплетом крепежа, емкость для приготовления топливной смеси, инструкция по эксплуатации
Объём двигателя, см3
60.5
Мощность двигателя (л.с.)
4.2
Мощность двигателя (кВт)
3.1
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.23
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
9.52
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Плавный пуск
нет
Тормоз цепи
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила PATRIOT — это надежный инструмент полупрофессионального класса, предназначенный для выполнения разнообразных задач по распилу древесины. Благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 60,5 см? и мощностью 4,2 л.с. (3,1 кВт), эта пила обеспечивает эффективную и быструю работу даже с толстыми деревьями и бревнами. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы антивибрации, которая значительно снижает нагрузку на руки оператора, повышая комфорт и безопасность работы. Длина шины составляет 50 см, что позволяет с легкостью выполнять распил крупных материалов. Шаг цепи 3/8 дюйма обеспечивает оптимальную производительность и эффективность распила. Бензопила оснащена тормозом цепи, что повышает безопасность ее использования, предотвращая случайные включения и обеспечивая быстрый останов цепи в экстренных ситуациях. Топливный бак объемом 0,6 л позволяет выполнять продолжительные работы без частой дозаправки. Несмотря на отсутствие функции плавного пуска, модель демонстрирует отличную производительность благодаря мощному двухтактному двигателю. В конструкции пилы предусмотрены материалы и решения, обеспечивающие долговечность и надежность инструмента. С весом в 6,7 кг, бензопила PATRIOT остаётся достаточно маневренной, что позволяет использовать её как в профессиональных, так и в домашних условиях. Надежность бренда Patriot и сбалансированные технические характеристики делают эту модель отличным выбором для тех, кто ценит мощность, эффективность и удобство в эксплуатации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
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Отзывы


Бензопила Patriot PT 6020 2800Вт 3.8л.с. дл.шин.:20" (50cm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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